ATK Epop y Valeria C presentan «Tú Extraña»

El productor y artista ATK Epop se está ganando a pulso el título de más prolífico de 2025. No hay semana en que no publique algún sencillo nuevo, y esta tampoco va a ser la excepción. Su último lanzamiento es «Tú extraña», canción en la que participa su habitual colaboradora Valeria C. Ambos han trabajado juntos con anterioridad en sencillos como «Polarity», «Amor sintético», «Tú y yo» y «Soul Fly».

«Tú extraña», que marca el inicio de una nueva etapa que habrá de culminar en un nuevo EP, es un tema de synth pop con una producción simple pero efectiva que hace destacar la voz de Valeria. La canción fusiona elementos dance con una atmósfera envolvente, capturando emociones contrastantes de deseo, nostalgia y un toque de misterio.

La letra de la canción explora una relación marcada por la atracción y la distancia, donde la conexión visual y emocional juega un papel clave. Con versos como «Tú extraña, ya no hay nada igual, me torturas con ternura y no te importa«, la canción evoca sentimientos de deseo incontrolable y fascinación por lo inalcanzable.

A continuación puedes escuchar y ver lo nuevo de ATK Epop junto a Valeria C., «Tú extraña».