Nuevo sencillo de ATK Epop con Mara V

ATK Epop vuelve a contar con la colaboración de Mara Vélez en su nuevo sencillo, «Días de lluvia y sol». Una canción pop con una melodía envolvente que navega entre la nostalgia y el recuerdo cálido de un amor que perdura, incluso en la distancia. La letra habla de la dualidad entre la tristeza de una despedida y el consuelo de guardar el amor en el corazón. «Las estrellas bailan con la luna / Porque en mi corazón está tu ternura«, canta Mara Vélez. El sencillo ha salido publicado con Flor y Nata Records.

El tema combina una producción contemporánea con elementos acústicos, destacando la voz emotiva y a veces aflamencada de Mara Vélez junto al estilo elegante tan característico de ATK Epop, logrando un equilibrio perfecto entre pop melódico y sensibilidad lírica.

Al respecto del sencillo, el productor comenta «esta canción es un homenaje a esos amores que dejan huella, a esos días grises que aún guardan un poco de luz. Mara le dio una magia especial con su voz, y creo que juntos logramos transmitir esa mezcla de dolor y belleza«. Por su parte la cantante añade: «Cuando escuché por primera vez la producción acabada, supe que era un tema con el que muchos podrían identificarse. Habla de amor, pero también de resiliencia, de encontrar consuelo en los recuerdos«.