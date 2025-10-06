Nuevo sencillo de ELYELLA junto a Merino

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

ELYELLA llevan unos meses desvelando las canciones que formarán parte de su nuevo álbum, Lo Más Importante, que verá la luz el próximo 24 de octubre. Un disco que, como sabemos, cuenta con colaboraciones de grandes artistas de nuestra escena. Tras los adelantos lanzados junto a Iván Ferreiro (“Cuándo cerrar”), Lori Meyers (“Tenemos la respuesta”), Siloé (“Podemos vencer”), Besmaya (“Lo bien que suenas”), Elem (“Nadie lo podrá cambiar”) o La La Love You (“Que nada nos pare”), le llega el turno a «Muchas vidas a vivir» con Merino como invitados.

«Muchas vidas a vivir» es un tema pop luminoso y optimista que invita a sanar heridas del pasado y reconectar con la alegría de vivir. En esta nueva canción ELYELLA presentan el desenlace de su anterior single, “Cuándo cerrar”, en el que Iván Ferreiro cantaba sobre la importancia de saber parar y dejar ir para reconectar con lo que nos hace bien. En este segundo capítulo la decisión ha sido tomada y solo queda ser feliz. Tal como cuenta el dúo formado por ELLA y MØNØ, “la letra recorre recuerdos compartidos, momentos sencillos y mágicos que marcaron una época, pero también el dolor de aquello que te hizo mal y dejaste que te doliera, que te envenenara. Y es justo ahí donde encuentras la fuerza interior para entender que todo empieza y todo vuelve a una misma, que dejar atrás lo que hiere es necesario para poder abrirse de nuevo a la vida”.

En los días que faltan hasta la salida del disco, ELYELLA seguirán desvelando cada semana las canciones que aún no conocemos. Son las colaboraciones con Love of Lesbian (“Tu Nombre”), Suu (“Me falta tu voz”) o la mexicana Kaia Lana (“Nunca más”). El disco, de todos modos, ya se puede reservar en una edición especial firmada en formato vinilo a través de la tienda online de Vanana Records.

Por otro lado, ELYELLA actuará dos noches en Madrid para presentar este nuevo trabajo y celebrar sus 15 años de trayectoria. Será los sábados 18 de octubre y 8 de noviembre en la sala La Riviera. Las entradas para la primera fecha están agotadas y las últimas disponibles para el 8 de noviembre están a la venta en Ticketmaster.