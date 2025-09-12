Elyella lanzan sencillo junto a Iván Ferreiro

ELYELLA acaban de publicar «Cuándo cerrar», una canción interpretada por Iván Ferreiro. Un medio tiempo que amplía su universo musical explorando nuevos sonidos con la ayuda de la voz única y desgarradora de Ferreiro. «Cuándo cerrar», a pesar de su carácter introspectivo, es un himno a la vida, un llamamiento a liberarnos, a soltar lo que no nos conviene y reconectar con lo que nos hace bien.

Al mismo tiempo, ELYELLA ha anunciado el título de su segundo disco. Se llamará Lo Más Importante y saldrá el 24 de octubre a través de Vanana Records. La próxima semana ya se podrá reservar la edición especial firmada álbum en formato vinilo en la tienda online del sello impulsado por el propio dúo.

En paralelo, ELLA y MØNØ continúan presentando sus nuevas canciones a lo largo de todo el país, participando en algunos de los mejores festivales. Como colofón, la ya anunciada doble cita en La Riviera para el 18 de octubre (con entradas agotadas) y el 8 de noviembre (últimas entradas disponibles aquí).