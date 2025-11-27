Nuevo single de Error 97, ‘Los mejores años de mi vida’
Error 97 siguen avanzando el que será su esperado disco de debut que llega tras una serie de canciones sueltas, EPs y varios conciertos que han dado mucho que hablar.
La banda de Álvaro Casado aka Torete (también en Biznaga), Gonzalo García, Sara Guayanay y Nicolás Escardó, nos dieron una primera sacudida con «Tu yo de pequeño«, hablando de angustia y sueños generacionales a la que le siguió «Todo pasa«.
Ahora les sigue «Los mejores años de mi vida», un nuevo argumento para hacer crecer el hype a lo que será el primer disco del grupo. Un himno a la desafección y el habitual desencanto tan presente en esta generación del nuevo rock de guitarras.