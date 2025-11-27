Nuevo single de Error 97, ‘Los mejores años de mi vida’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Error 97 siguen avanzando el que será su esperado disco de debut que llega tras una serie de canciones sueltas, EPs y varios conciertos que han dado mucho que hablar.

La banda de Álvaro Casado aka Torete (también en Biznaga), Gonzalo García, Sara Guayanay y Nicolás Escardó, nos dieron una primera sacudida con «Tu yo de pequeño«, hablando de angustia y sueños generacionales a la que le siguió «Todo pasa«.

Ahora les sigue «Los mejores años de mi vida», un nuevo argumento para hacer crecer el hype a lo que será el primer disco del grupo. Un himno a la desafección y el habitual desencanto tan presente en esta generación del nuevo rock de guitarras.