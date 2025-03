Oklou – choke enough (True Panther Records)

La parisina Marylou Mayiniel se considera una autodidacta. Desde temprana edad, y antes de estudiar en el conservatorio, ya practicaba con el chelo y el piano para después ser componente de una orquesta y experimentar con las capacidades del sonido. Todo este bagaje musical – estos conocimientos van desde la música clásica hasta la cultura rave – le han servido para cultivar una mente abierta y permeable a diferentes estilos musicales que iba registrando en unas mixtapes que ponían a prueba todo esto y que iba publicando en redes sociales.

En su estancia pandémica en Londres fue una figura activa en la cultura de club: de ser integrante de un grupo de chicas dj ‘s que se hacían llamar These Girls Are On Fiyah, a después entrar en la órbita del sello PC Music o Night Slugs. Este acercamiento a las teóricas de estos sellos de hiperpop de fantasía es crucial para entender el ethos de su primer elepé choke enough (True Panther Records, 2025).

En las composiciones de este nuevo repertorio colaboran A.G. Cook, Danny L. Harle (arquitectos del sello PC Music), además de su estrecho colaborador Casey MQ. Las influencias de todos ellos junto al talento y amplitud de miras de Oklou para canalizar estos sonidos, hacen que estemos ante uno de los discos de pop más seductores de lo que llevamos de año.

Contoneándose entre los sonidos sintéticos, unas veces más acelerados pero en casi todos los casos llevándolos hacía terrenos de un bedroom pop de la era del clickbait, se hallan preciosas muestras de clarividencia pop. “thank for you recording” arranca con los sonidos medievales de una flauta para después escurrirse por los dominios de un pop anguloso y repleto de oscilaciones que podría recordar a Grimes o a Caroline Polacheck, a la cual ha teloneado en más de una ocasión. La labor (compartida) de producción es espléndida, y temas como “family and friends” se enmarca en un paisajismo que bascula entre la indietrónica y una Enya 2.0, y funciona; algo que se asemeja al sonido de una trompeta se proyecta en la ondulante “obvious”, y en “ict” se recrea en atmósferas letfield y emo con su voz filtrada por el Autotune, para acabar el disco con el encantador aroma pastoral de “blade bird”.

Pianos house acotan la narrativa y nos deleitan con ritmos juguetones en “take me by the hand” cantada a dúo con Bladee, y en temas cortos como “plague dogs” o “forces” es fácil tender puentes hacia la música de Björk o el sinfonismo grandilocuente no muy lejos de su paisano Jean- Michel Jarre. Entre el susurro íntimo y la ambición de trascender, así se muestra Oklou en su primer golpe en la mesa.

Escucha Oklou – choke enough