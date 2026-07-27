The Avalanches

The Avalenches invitan a Karen O de Yeah Yeah Yeahs a su nuevo single

The Avalanches continúan adelantando nueva música con el lanzamiento de “Blue Shadows”, un nuevo sencillo en el que colaboran con Karen O de Yeah Yeah Yeahs.

La canción gira en torno a la pregunta “¿Alguien sabe cómo reparar un corazón roto?” y se construye sobre un destacado sample de “Shadows From Nowhere”, un tema de italo disco publicado en 1983 por el compositor italiano Celso Valli bajo el alias Blue Gas.

El trío australiano formado por Robbie Chater, Tony Di Blasi y Andy Szekeres mantiene así un prolífico regreso en 2026, tras publicar en mayo su primera canción inédita en seis años, “Together”, y colaborar el mes pasado con Jamie xx en “Every Single Weekend”.

Su último álbum de estudio, We Will Always Love You (2020) ya contó con una breve participación de Karen O en el interludio “Dial D for Devotion”.

Escucha ‘Blue Shadows’ de The Avalanches ft. Karen O

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