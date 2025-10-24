Otro adelanto para Gazella, ‘Komorebi’
Gazella continúan avanzando el que será su nuevo EP, Vías B, que será publicado antes de acabar el año e incluirá tres canciones.
Ya hemos escuchado «Velcro», ahora llega “Komorebi” , una piesza íntima inspirada en la luz del sol filtrándose entre las hojas, construida con texturas ambientales, percusiones suaves y voces que rozan el susurro.
El grupo valenciano formado por Raquel Palomino (voz), Mauro Llopis (bajo), Alba Raja (guitarra y sintetizadores), Adrián Camáñez (guitarra y sintetizadores) y Lluisen Capafons (batería y voz), da así continuidad a su disco Vías, que reseñamos hace algunas semanas.