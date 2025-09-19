Escucha el nuevo sencillo de Gazella

Gazella es un grupo valenciano formado por Raquel Palomino (voz), Mauro Llopis (bajo), Alba Raja (guitarra y sintetizadores), Adrián Camáñez (guitarra y sintetizadores) y Lluisen Capafons (batería y voz). Su sonido combina influencias del shoegaze, el post-rock y la psicodelia con arreglos electrónicos y ritmos inspirados en el krautrock. La banda se formó en 2021 y a finales de 2023 publicaron su primer disco, un LP homónimo del que te hablamos en Muzikalia. En mayo de este mismo año lanzaron Vías, su segundo disco, que también reseñamos este verano.

Hoy Gazella publican un nuevo sencillo, «Velcro». Una canción que sirve de adelanto de un EP de 3 temas titulado Vías B que saldrá antes de acabar el año. Un tema en el que el grupo vuelve a demostrar su maestría en este tipo de sonidos evocadores y atmosféricos pero también poderosos.

Hoy mismo Gazella estarán en Alemania actuando el Festival Reeperbahn de Hamburgo. A continuación regresarán a España para realizar una gira que de momento cuenta con las siguientes fechas:

27/09 Festival BAM, Barcelona

7/11 Ciclo Radar . El Sótano, Madrid

28/11 Lo Submarino (+ La Plata), Reus

29/11 Terra (+ La Plata), Castellón

9/01 Sala Moon, Valencia

20/02 Sala Upload, Barcelona