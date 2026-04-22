paco te quiero

paco te quiero - Hay un pez naranja en el suelo del metro (Helsinkipro)

paco te quiero debutan con un disco con el que se ganan un lugar entre los referentes de la nueva hornada de shoegazers patrios. Tras tres EPs, el grupo ha ido apuntalando un sonido propio que combina ese género con más bandas por metro cuadrado que cuando irrumpió hace más de tres décadas, con dream pop, indie noventero y otras reconocibles influencias.

Se sigue percibiendo ese imaginario tan visual que arrastran, pero todo suena más pulido y grande; hay un poso muy pop en estas nuevas canciones, aunque desde el latigazo inicial de «cuando despierto», dejan claro que aquí hay muchísimo más donde rascar. Es interesante comprobar cómo gestionan sus referencias. Aquí hay ecos de esos totems noventeros que se os pueden venir a la cabeza, pero también de artistas más recientes en el tiempo como Alvvays y The Pains Of Being Pure At Heart o los locales Linda Guilala y Apartamentos Acapulco. Aún así, todo ese cóctel se asimila con bastante naturalidad, sin dar la sensación de estar mirando demasiado hacia fuera.

Como cabe esperar, los temas de Hay un pez naranka en el suelo del metro se mueven constantemente entre el ruido y la calma. Se respira ese canónico modo de mezclar guitarras atmosféricas, con sintetizadores y voces, muchas veces compartidas, pero su punto fuerte son las canciones. Sólidas composiciones que permanecen, como el single «Solo contigo”, las arrebatadoras melodías de «te quiero, te quiero», «600,000» o “Qué más da”. Todo va más allá de lo esperado y ofrece contrapuntos interesantes como los de “iPhone”, «és teu i és meu», la popera «lo olvidarás» o el cierre nostálgico de «Yankee Hotel Foxtrot».

Al final, el disco funciona por su equilibrio. No intenta forzar grandes momentos, sino que apuesta por algo más progresivo, de escucha continuada que gana enteros cuando se recorre de principio a fin.

Escucha paco te quiero, Hay un pez naranja en el suelo del metro’

Paco Te quiero
27 de enero de 2026
Paco Te Quiero comparten 'sólo contigo', que estará en su disco de debut
Paco Te Quiero foto
8 de abril de 2024
Una y Otra Vez es el nuevo EP de Paco te Quiero
22 de abril de 2026
Conoce Bandflow, la herramienta para buscar salas de conciertos
Sed de Mal
22 de abril de 2026
Estrenamos el nuevo vídeo de Sed de Mal, 'Contienes el Universo'
la playlist emergente de la semana
22 de abril de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Future Islands
22 de abril de 2026
Future Islands comparten el doblete 'The Ink Well' y 'One Day'
Beth Orton
22 de abril de 2026
Beth Orton tendrá nuevo disco el mes de junio
Courtney Barnett
22 de abril de 2026
Disfruta del concierto de Courtney Barnett en KEXP
Prince
21 de abril de 2026
Se publica la inédita 'With This Tear' de Prince en el décimo aniversario de su fallecimiento
Pulp
21 de abril de 2026
Pulp comparten en plataformas su cara B 'Open strings'
Los Punsetes
21 de abril de 2026
Los Punsetes pasan por los conciertos de KEXP
Beck
21 de abril de 2026
Beck lanza una nueva canción. ¿Nuevo disco a la vista?
Apartamentos Acapulco
21 de abril de 2026
Apartamentos Acapulco anuncia conciertos y un lanzamiento por sus 10 años
Sesión Vermú
21 de abril de 2026
La Paloma, Toldos Verdes, La Plata y La 126, entre las propuestas de Sesión Vermú de esta semana
TIENDA