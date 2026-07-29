Pascal Comelade

Pascal Comelade - Métaphysique Du Hit-Parade (Week-End Records)

Escribir sobre Pascal Comelade daría para llenar páginas y páginas acerca de su vida y obra. El músico franco-catalán es un referente sin parangón en las músicas de vanguardia con un marcado acento mediterráneo, tanto en sus discos en solitario como en sus incontables colaboraciones, sin olvidar el grupo que formó junto a Cathy Claret llamado Bel Canto.

Pascal es la viva imagen de la pasión por la música. Un amor visceral y que no conoce límites. Desde muy temprana edad ha sido un comprador compulsivo de música, y los géneros no conocen límites en su mente: minimalismo que él fue humanizando con el traqueteo de los sonidos de sus instrumentos de juguete; rock y pop y cultura popular (todo se integra en un totum revolutum; y el dadá y Marcel Duchamp como referentes en su arte. Comelade es un artesano de este oficio, y lo que más le gusta es jugar con los elementos -muchos de ellos son materiales de desecho- y dotarlos de nueva vida, reimaginar una cosmología en donde tienen cabida Fellini y Nino Rota; las sardanas y los valses; Nicholas Ray y la escritura automática; la noche portuaria y las notas que se dan a la fuga en un pentagrama de ensueño.

 Lleva más de de cuarenta años de carrera. Siempre haciendo lo que le ha dado la santísima gana, siempre confeccionando canciones que tensan las dinámicas de las esencias: todo es bastardo (o no es) en su mundo. Esa idea ha seducido a innumerables artistas que se han acercado a su laboratorio mágico: que si Richard Pinhas o PJ Harvey -algo de celebridad le llegó gracias al magistral L’Argot du Bruit (1998) en donde colabora Harvey en los temas «Love Too Soon» y “Green Eyes”-, pasando por Robert Wyatt, Víctor Nubla, Sisa, Cabo San Roque, Enric Casasses, Mark Cunninghan o Pau Riba entre otros muchos. Una vida entera colaborando en un ejercicio de pasión por su oficio y de apoyo mutuo.

Siempre es recomendable llamar a la puerta del de Montpellier. Una de las tantas formas de entrar en sus inconfundibles sonidos es a través de uno de sus mayores vicios o virtudes, las versiones. En este volumen Métaphysique Du Hit-Parade (Week-End Records, 2026) se recopilan algunas de ellas que han ido incluyéndose en sus discos. Encontrarán maravillosas lecturas muy sui generis de “Come As You Are” de Nirvana con un piano de juguete que toma el protagonismo, una reconstrucción del “Purple Haze” de Jimmy Hendrix que se parece más a una habanera, se lleva el “Johnny Guitar” de Peggy Lee hacia parajes crepusculares de un Meditarráneo fantasmal, “Sheena Is A Punk Rocker” de los Ramones la vuelve a esculpir hasta convertirla en una fantasía felliniana, o el “Sunny Afternoon” de los The Kinks se la devora y la deja en los huesos. Un genio sin igual.

Escucha Pascal Comelade – Métaphysique Du Hit-Parade

Velvet Serenade
23 de agosto de 2023
Pascal Comelade / Ramon Prats / Lee Ranaldo – Velvet Serenade (Staubgold)
Pascal Comelade
16 de noviembre de 2021
Libro: Donat Putx - Pascal Comelade, l’argot del Soroll (Empúries)
25 de mayo de 2006
Pascal Comelade - Espontex Sinfonía (Discmedi)
7 de diciembre de 2001
Pascal Comelade y la Bel Canto Orquestra - Teatre de Salt (Girona)
Robyn
29 de julio de 2026
Robyn y Zara Larsson se unen en 'Talk To Me, Zara'
Las noches de Rio Babel
29 de julio de 2026
Nace el ciclo Las noches de Río Babel, con Jorge Drexler, Guitarricadelafuente, Miranda! y más
Kiko Veneno
29 de julio de 2026
Kiko Veneno estrena 'Precisamente', segundo adelanto de su regreso
La playlist emergente de la semana
29 de julio de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Fontaines D.C.
28 de julio de 2026
Fontaines D.C. agotan entradas en Alicante
Eels
28 de julio de 2026
Eels presentan dos nuevas canciones de su próximo trabajo
Faith No more
28 de julio de 2026
Faith No More confirman sus primeros conciertos para 2027
Suede
28 de julio de 2026
Suede celebra los 30 años de 'Coming Up' con nuevas ediciones
Rizos 1000 foto 1
28 de julio de 2026
Rizos1000 lanza su segundo EP, Bucles
Michael Stipe
27 de julio de 2026
Michael Stipe adelanta otro tema de su debut en solitario
The Avalanches
27 de julio de 2026
The Avalanches invitan a Karen O de Yeah Yeah Yeahs a su nuevo single
Malo Será foto
27 de julio de 2026
Te presentamos a Malo Será con su primer EP
TIENDA