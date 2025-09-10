Patrick Watson nos visita el próximo mes de enero

Patrick Watson vuelve a nuestro país el próximo mes de enero de 2026 con una gira que pasará por Santiago de Compostela (festival Underfest Xacobeo), Madrid y Barcelona.

Con discos de oro y platino en varios países y entradas agotadas en todo el mundo, Watson ha sabido moverse con naturalidad entre la cultura pop y la experimentación más vanguardista, desde actuaciones improvisadas en rincones remotos de Quebec hasta dirigir a la Orquesta de la BBC en el Barbican de Londres.

Con canciones icónicas como “Je te laisserai des mots”, su colaboración con The Cinematic Orchestra en “To Build a Home” o piezas como “Ode to Vivian”, su música ha traspasado fronteras llegando al cine, la televisión y las artes visuales, obteniendo premios como el Polaris Prize o el Impact Award de los Canadian Sync Awards. A

hora, con el inminente lanzamiento de su nuevo álbum Uh Oh el 26 de septiembre, donde participan Charlotte Cardin, Martha Wainwright y MARO, reafirma su capacidad de transformar lo cotidiano en un universo sonoro de belleza íntima y evocadora.

Toma nota de las fechas de Patrick Watson

SÁBADO 17 DE ENERO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (SALA CAPITOL)

DOMINGO 18 DE ENERO – MADRID (TEATRO ESLAVA)

LUNES 19 DE ENERO – BARCELONA (SALA APOLO)