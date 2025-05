Paul Banks de Interpol versiona a Iggy Pop en una banda sonora

Paul Banks de Interpol, vuelve a retomar su faceta en solitario 10 años después de debutar con aquél Banks (2012) y antes como Julian Plenti, y lo hacen con dos versiones incluidas en una banda sonora.

El cantante nos ofrece su particular visión de «Sister Midnight» y «Gimme Danger», dos clásicos que Iggy Pop; el primero escrito junto a David Bowie para su debut en solitario The Idiot (1977) y el primero segundo, todo un clásico de The Stooges, que aparece en Raw Power (1973).

Como decimos, ambas pertenecen a la banda sonora de la película Sister Midnight dirigida por Karan Kandhari.

Escucha ‘Sister Midnight’ y ‘Gimme Danger’ de Paul Banks