Paul McCartney vuelve con 'The Boys of Dungeon Lane'

Han pasado casi seis años de III (2020) y Paul McCartney está de vuelta con The Boys of Dungeon Lane, un trabajo de carácter íntimo centrado en su infancia en un Liverpool marcado por la posguerra.
El artista ha señalado que el álbum nace de una mirada constante al pasado, evocando recuerdos personales como materia prima creativa. Esta línea conecta con otros proyectos recientes como el documental Man on the Run, dirigido por Morgan Neville, que repasa su etapa posterior a The Beatles y su recorrido con Wings, del que pronto te daremos cuenta.
The Boys of Dungeon Lane se perfila así como un ejercicio de memoria y reflexión sobre el tiempo, la identidad y el origen. Un trabajo que cuenta con la producción de Andrew Watt y llega junto a “Days We Left Behind” como adelanto.
Escucha ‘Days We Left Behind’ de Paul McCartney
Estas serán las canciones de ‘The Boys of Dunge’ de Paul McCartney
As You Lie There
Lost Horizon
Days We Left Behind
Ripples in a Pond
Mountain Top
Down South
We Two
Come Inside
Never Know
Home to Us
Life Can Be Hard
First Star of the Night
Salesman Saint
Momma Gets By