Peaches avanza su nuevo disco con ‘Fuck Your Face’
Peaches está de vuelta con su primer disco en más de una década. Y es que han pasado nada menos que 10 años desde la edición de Rub, tiempo en el que la artista canadiense ha aparecido en la serie Orphan Black y ha protagonizado dos documentales en 2024: The Teaches Of Peaches, que la siguió de gira en 2022, y Peaches Goes Bananas.
El próximo 20 de febrero llega su nuevo trabajo, No Lube So Rude, que será editado a través de su propio sello Kill Rock Stars. Hoy llega «Fuck Your Face» otro single de la pionera del electroclash, que llega tras «Not In Your Mouth None Of Your Business«, lanzado el pasado mes, que fue seguida de un remix de Boys Noize.
Escucha ‘Fuck Your Face’ de Peaches
Estas serán las canciones de ‘No Lube So Rude’
01. Hanging Titties
02. Fuck Your Face
03. No Lube So Rude
04. Whatcha Gonna Do About It
05. Panna Cotta Delight
06. Fuck How You Wanna Fuck
07. Not In Your Mouth None Of Your Business
08. Take It
09. Grip
10. You’re Alright
11. Be Love