Peaches avanza su nuevo disco con ‘Fuck Your Face’

Peaches está de vuelta con su primer disco en más de una década. Y es que han pasado nada menos que 10 años desde la edición de Rub, tiempo en el que la artista canadiense ha aparecido en la serie Orphan Black y ha protagonizado dos documentales en 2024: The Teaches Of Peaches, que la siguió de gira en 2022, y Peaches Goes Bananas.

El próximo 20 de febrero llega su nuevo trabajo, No Lube So Rude, que será editado a través de su propio sello Kill Rock Stars. Hoy llega «Fuck Your Face» otro single de la pionera del electroclash, que llega tras «Not In Your Mouth None Of Your Business«, lanzado el pasado mes, que fue seguida de un remix de Boys Noize.

Escucha ‘Fuck Your Face’ de Peaches

Estas serán las canciones de ‘No Lube So Rude’

01. Hanging Titties

02. Fuck Your Face

03. No Lube So Rude

04. Whatcha Gonna Do About It

05. Panna Cotta Delight

06. Fuck How You Wanna Fuck

07. Not In Your Mouth None Of Your Business

08. Take It

09. Grip

10. You’re Alright

11. Be Love