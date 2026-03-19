Prestoso

Prestoso Fest cierra su cartel con Standstill, SPRINTS, Lorena Álvarez y más

El Prestoso Fest ha anunciado el cierre de cartel de su novena edición, que volverá a celebrarse en el entorno natural de Las Barzaniellas, en Cangas del Narcea, consolidando una programación diversa y de fuerte personalidad.

Entre las nuevas confirmaciones destacan nombres como Standstill, que conmemoran el 20º aniversario de Vivalaguerra sobre los escenarios, junto al garage-punk de SPRINTS, la sensibilidad de Lorena Álvarez o el post-punk de Basic Partner. El cartel se completa con propuestas singulares como las de from y Fee Reega, o los emergentes Lady Llagar y La Güeriata.

El Prestoso ya había adelantado un potente primer bloque de artistas con El Mató a un Policía Motorizado, Rufus T. Firefly, Nadadora, Ortiga o Axolotes Mexicanos, Autocamper, joseluis y La Rate Timide. El apartado electrónico contará con sesiones de DJ Coco, Lucía Dilema y Mediocre.

Así queda el cartel de Prestoso Fest 2026

Puedes hacerte con los abonos desde 90€ en la web del festival.

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