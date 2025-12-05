El Prestoso arranca El Mató a un Policía Motorizado, Rufus T. Firefly, Nadadora y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El Prestoso regresa al emblemático paraje de Las Barzaniellas, en Cangas del Narcea, Asturias, en la que será una nueva cita con la mejor música los próximos 6, 7 y 8 de agosto.

En la novena edición del festival disfrutaremos del fulgor de los platenses El mató a un policía motorizado y de la personalidad inconfundible de Rufus T. Firefly. También del regreso tan esperado de Nadadora y de la verbena sin artificios de Ortiga. Se suman el desparpajo siempre contagioso de Axolotes Mexicanos y el jangle-pop mancuniano de Autocamper. Además, el chorro de voz de joseluis y el punk refinado de La Rate Timide completan un paisaje sonoro plural, rematado por sesiones deluxe a cargo de Lucía Dilema, DJ Coco y Mediocre.

Tras reunir a 5.500 asistentes en su edición anterior, el evento mantiene su orientación hacia la combinación de música, entorno natural y oferta cultural y gastronómica del suroccidente asturiano.

El Prestoso continúa recibiendo reconocimiento institucional, con dos nominaciones en los TIIM Awards y su inclusión en 2024 en el listado del Observatorio de la Cultura como uno de los mejores proyectos culturales en el medio rural.

Toma nota de los primeros nombres del Prestoso

Los abonos individuales están a un precio de 75€