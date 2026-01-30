Primeras confirmaciones de Dreambeach Costa del Sol

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Dreambeach Costa del Sol inaugura el cartel de su primera edición en Vélez-Málaga con un primer avance de dieciséis artistas y un nuevo formato de dos días consecutivos, que se celebrarán el 31 de julio y 1 de agosto de 2026.

El festival presenta una panorámica amplia de la electrónica internacional con figuras clave como Eptic y NGHTMRE en el ámbito del dubstep y future bass; el estreno en España del show conjunto Lady Wax B2B Stanton Warriors en clave breakbeat; y propuestas de alto voltaje en drum and bass como Hedex B2B BOU —en exclusiva en la península—, Dj Zinc o Charlie Tee. A ello se suma MIAU con “MÚLTIPLE”, un espectáculo concebido específicamente para el festival y único en 2026.

El cartel inicial se completa con el melodic techno del dúo italiano Mathame, los sonidos más duros y extremos de nombres como Vendex, Nikolina o Winson, y una sólida presencia techno con Yanamaste, Melanie Ribbe y Only Numbers.

Dreambeach Costa del Sol arranca así una nueva etapa con un recinto renovado, cuatro escenarios independientes y una producción diseñada para ofrecer dos jornadas intensivas de música electrónica, combinando artistas nacionales e internacionales en una propuesta que seguirá ampliándose en próximos anuncios.

Entradas a la venta, en su web.