Lo último:
Dreambeach
Noticia

Primeras confirmaciones de Dreambeach Costa del Sol

Redacción MZK

Dreambeach Costa del Sol inaugura el cartel de su primera edición en Vélez-Málaga con un primer avance de dieciséis artistas y un nuevo formato de dos días consecutivos, que se celebrarán el 31 de julio y 1 de agosto de 2026.

El festival presenta una panorámica amplia de la electrónica internacional con figuras clave como Eptic y NGHTMRE en el ámbito del dubstep y future bass; el estreno en España del show conjunto Lady Wax B2B Stanton Warriors en clave breakbeat; y propuestas de alto voltaje en drum and bass como Hedex B2B BOU —en exclusiva en la península—, Dj Zinc o Charlie Tee. A ello se suma MIAU con “MÚLTIPLE”, un espectáculo concebido específicamente para el festival y único en 2026.

El cartel inicial se completa con el melodic techno del dúo italiano Mathame, los sonidos más duros y extremos de nombres como Vendex, Nikolina o Winson, y una sólida presencia techno con Yanamaste, Melanie Ribbe y Only Numbers.

Dreambeach Costa del Sol arranca así una nueva etapa con un recinto renovado, cuatro escenarios independientes y una producción diseñada para ofrecer dos jornadas intensivas de música electrónica, combinando artistas nacionales e internacionales en una propuesta que seguirá ampliándose en próximos anuncios.

Entradas a la venta, en su web.

También te puede gustar

Julie

Julie, la banda californiana, darán dos conciertos en nuestro país

Fernando Del Río

Franz Ferdinand cabezas de cartel de DCODE

Redacción MZK

Fallece el productor Mark Bell

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien