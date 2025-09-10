Primeros nombres para BIME Live 2025

BIME Live regresa a Bilbao para convertirlo en un gran circuito musical entre los próximos 28 y el 31 de octubre, con más de 70 artistas que ofrecerán conciertos y showcases en distintos espacios de la ciudad.

La cita se presenta como un escaparate internacional donde confluyen descubrimiento, diversidad y proyección, con nombres como Arroba Nat, Delaporte, Esteban Rojas, Javiera Electra, Jesse Baez, Juana Rozas, Lara91K, Mau y Ricky, Orishas, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, SVSTO, Txopet o Yami Safdie, entre muchos otros. Una programación que conecta a Iberoamérica con Europa y que sitúa a Bilbao en el mapa de los grandes festivales.

BIME Live se consolida como un festival abierto a todxs, que democratiza la música y fortalece el papel de las salas locales como agentes culturales de la ciudad. Con el apoyo de instituciones públicas y privadas, el evento se ha convertido en el radar de la nueva escena musical iberoamericana, un espacio donde descubrir sonidos frescos, nuevas narrativas y las tendencias que marcarán el futuro.

En paralelo, BIME Pro reunirá del 28 al 30 de octubre en el Euskalduna a referentes nacionales e internacionales para reflexionar sobre los desafíos de la industria musical y las oportunidades emergentes. Figuras como Rubén Blades, Mon Laferte, Mau y Ricky, Leire Martínez o Ignacio Meyer (TelevisaUnivisión) encabezarán una agenda que también incluirá laboratorios creativos, un campus de composición, talleres de producción, conversaciones sobre salud mental y encuentros íntimos con artistas.

Toma nota de las primeras confirmaciones para BIME Live

Más información y entradas, en su web.