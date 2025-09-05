Pulp celebran los 25 años de ‘Different Class’

En octubre de 1995, Pulp lanzó su quinto álbum de estudio: Different Class. Fue la culminación del sueño pop que habían anhelado hacer realidad desde que se formaron durante una clase de economía escolar en 1978, 17 años antes.

El sueño se hizo realidad gracias a una canción: «Common People», que alcanzó el número 2 en la lista oficial de sencillos del Reino Unido el 28 de mayo de 1995. La banda supo que por fin había encontrado público y se puso a trabajar para crear el mejor álbum posible.

Número 1 desde su lanzamiento en octubre de 1995 y amado desde entonces, este otoño, para celebrar el 30.º aniversario de Different Class, la banda ha desempolvado las cintas maestras para ofrecerte algo especial: el álbum ha sido reeditado a 45 rpm para una edición en vinilo de cuatro caras.

Como explica Jarvis Cocker: “Esta versión doble de 45 rpm de “Different Class” hará que suene muchísimo mejor. Estábamos obsesionados con que este fuera nuestro álbum “Pop” y, como todos saben, todos los álbumes pop tienen 12 canciones: 6 temas por cara.

El único problema: esto redujo la duración del disco a 53 minutos. Nos dijeron que esto comprometería la calidad del audio del vinilo, pero nos preocupaba más no comprometer la calidad de nuestro Sueño Pop. Ahora, 30 años después, por fin estamos listos para que “Different Class” se escuche en todo su esplendor”.

Junto a esta versión llega una edición en CD y ambas incluirán como extra su mítico concierto en Glastonbury 1995.

Este será el contenido de ‘Different Class’ de Pulp

Tracklisting

CD1 / LPs 1 & 2

Original Album Remastered

1. Mis-Shapes

2. Pencil Skirt

3. Common People

4. I Spy

5. Disco 2000

6. Live Bed Show

7. Something Changed

8. Sorted For E’s & Wizz

9. F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.

10. Underwear

11. Monday Morning

12. Bar Italia

CD2 / LPs 3 & 4

Live at Glastonbury, 1995

1. ‘Common People Drone Intro’

2. Do You Remember the First Time

3. Razzmatazz

4. Monday Morning

5. Underwear

6. Sorted for E’s & Wizz

7. Disco 2000

8. Joyriders

9. Acrylic Afternoons

10. Mis-Shapes

11. Pink Glove

12. Babies

13. Common People