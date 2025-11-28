Pulp comparten su versión del ‘The Man Comes Around’ de Johnny Cash

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Una de las grandes noticias de este 2025 es sin duda el regreso discográfico de Pulp después de nada menos que 24 años. Y es que tras varias giras los británicos se han decidido a volver al estudio con un álbum como More, un disco como ha comentado Jarvis Cocker: «Cuando retomamos la gira en 2023, ensayamos una nueva canción llamada ‘Hymn of the North’ durante las pruebas de sonido y finalmente la tocamos al final de nuestra segunda noche en el Sheffield Arena.

Esto pareció abrir las puertas: creamos el resto de las canciones de este álbum durante la primera mitad de 2024?.

Su celebrado disco les ha valido el nº1 en la lista de ventas de su país por primera vez en 27 años, concretamente desde que editaran su disco This Is Hardcore en 1998.

Los de Sheffield vuelven a ser noticia, no solo porque nos visitarán en la próxima edición del Mad Cool, sino porque acaban de compartir una versión del mismísimo Johnny Cash. Su recreación de «The Man Comes Around», una de las últimas composiciones que nos dejó el mítico Johnny Cash. Uno de los temas que siempre recordaremos como parte importante de ese American IV: The Man Comes Around (2002), el último álbum de Cash antes de su fallecimiento.

Esta nueva versión de Pulp, que conocimos el pasado mes a través de la serie dramática de ITV, The Hack, formará parte de de un vinilo de 12 pulgadas de edición limitada que también incluirá dos canciones inédita del grupo: «Marrying For Love» y «Cold Call On The Hot Line».

Escucha ‘The Man Comes Around’ de Pulp