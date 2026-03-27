Pulp

Pulp comparten un nuevo EP con una versión y dos canciones inéditas

Una de las grandes noticias del pasado año ha sido la vuelta de Pulp después de nada menos que 24 años. Y es que tras varias giras los británicos se decidieron a volver al estudio con un álbum como More.

Su celebrado disco les ha valido el nº1 en la lista de ventas de su país por primera vez en 27 años, concretamente desde que editaran su disco This Is Hardcore en 1998.

Los de Sheffield vuelven a ser noticia, no solo porque nos visitarán en la próxima edición del Mad Cool o porque ganaran recientemente un Premio MIN a mejor banda internacional, sino porque acaban de compartir el EP The Man Comes Around que contiene la versión del tema que le da título, una de las últimas composiciones que nos dejó el mítico Johnny Cash

La acompañan dos canciones inéditas, «Marrying For Love” que se presenta como una pieza de amor con aire lounge y “Cold Call On The Hotline”, que apuesta por un narrador irónico y vulnerable, ahondando en ese característico equilibrio de Pulp entre dramatismo, humor y crítica social.

Escucha el EP The Man Comes Around de Pulp

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