Disfruta el Tiny Desk Concert de Pulp

Y por fin llegó el Tiny Desk Concert de Pulp, que había ido filtrándose por la red desde hace algunas semanas. Los de Jarvis Cocker acudían al icónico escenario de la NPR para interpretar cuatro canciones de todas sus épocas.

Más que una presentación al uso de su nuevo disco, More, fue un repaso concentrado en apenas 20 minutos por sus tres obras más celebradas ya saben, His & Hers, Different Class y This Is Hardcore.

Cocker estuvo acompañado por Candida Doyle (teclados), Mark Webber (guitarra, piano), Nick Banks (cajón), Emma Smith (violín, coros), Richard Jones (viola, coros), Andrew McKinney (bajo), Adam Betts (percusión, coros), Jason Buckle (guitarra).

Fue una interpretación desenchufada, pero no por ello menos emocionante, con todos los grandes tics que los de Sheffield llevan acumulando desde que nos cautivaron hace más de tres décadas.

Estas fueron las canciones interpretadas por Pulp

“This Is Hardcore”

“Something Changed”

“A Sunset”

“Acrylic Afternoons”

Concierto de Pulp en el Tiny Desk Concert

Te recordamos que Pulp formarán parte de la próxima edición de Mad Cool, en la que de momento es la única fecha confirmada en nuestro país. Estarán acompañados de artistas como Foo Fighters, Florence + the Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Pixies, Lorde, The War On Drugs y más.