Pulp se desmelenan en ‘Beggin for Change’, que estará en HELP(2)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Pulp comparten la canción que han grabado para el nuevo recopilatorio de War Child, HELP(2), proyecto benéfico colectivo que se publica el próximo 6 de marzo y retoma el espíritu del mítico HELP de 1995, el considerado mejor recopilatorio de los 90 al que dedicamos un especial hace unos meses.

Los de Jarvis Cocker presentan su primera canción desde que el año pasado volvieran a la actualidad después de 24 años con el magnífico More, un regreso por todo lo alto que les valió el nº1 en la lista de ventas de su país por primera vez en 27 años, concretamente desde que editaran su disco This Is Hardcore en 1998.

Ahora lanzan «Beggin for Change», grabada en Abbey Road con la producción de James Ford, un tema que nos devuelve a los de Sheffield en su forma más intensa: “despojada, urgente e implacable”.

Escucha ‘Beggin for Change’ de Pulp

Este es el listado de bandas y canciones que participan en HELP(2)

Arctic Monkeys – ‘Opening Night’

Damon Albarn, Grian Chatten, Johnny Marr & Kae Tempest – ‘Flags’

Black Country, New Road – ‘Strangers’

The Last Dinner Party – ‘Let’s Do it again!’

Beth Gibbons – ‘Sunday Morning’

Arooj Aftab & Beck – ‘Lilac Wine’

King Krule – ‘The 343 Loop’

Depeche Mode – ‘Universal Soldier’

Ezra Collective & Greentea Peng – ‘Helicopters’

Arlo Parks – ‘Nothing I Could Hide’

English Teacher & Graham Coxon – ‘Parasite’

Beabadoobee – ‘Say Yes’

Big Thief – ‘Relive, Redie’

Fontaines D.C. – ‘Black Boys On Mopeds’

Cameron Winter – ‘Warning’

Young Fathers – ‘Don’t Fight the Young’

Pulp – ‘Begging for Change’

Sampha – ‘Naboo’

Wet Leg – ‘Obvious’

Foals – ‘When The War is Finally Done’

Bat For Lashes – ‘Carried My Girl’

Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – ‘Sunday Light’

Olivia Rodrigo – ‘The Book of Love’