PUP tendrán nuevo disco el próximo mayo

PUP anuncian su esperado próximo álbum Who Will Look After The Dogs?, previsto para ser lanzado el próximo el 2 de mayo a través de Little Dipper / Rise Records. Un trabajo que viene presentado como el más inmediato, sencillo y contundente hasta el momento.

La banda punk de Toronto formada por Stefan Babcock, Nestor Chumak, Zack Mykula y Steve Sladkowski, grabaron el disco en Los Ángeles con el productor John Congleton en el transcurso de tres semanas y es la culminación de la última década de giras constantes.

Como asegura la nota de prensa, el álbum evoca la intensidad de su debut homónimo (excepto que ahora son mucho mejores con sus instrumentos) y encuentra a nuestro autocrítico líder Stefan Babcock en su faceta más reflexiva, vulnerable y prolífica.

La primera canción que conocemos es «Hallways», de la que cuentan: “A los pocos días de anunciar nuestro último álbum, titulado casualmente ‘The Unraveling of PUPTHEBAND’, mi vida implosionó inesperadamente. Escribí la letra de ‘Hallways’ mientras todo eso estaba sucediendo. Fue una semana muy extraña. El título de nuestro nuevo disco, ‘Who Will Look After The Dogs?’, es lo que escribí en la parte superior de la página, lo primero que escribí para este álbum. Creo que es devastador, pero en un sentido de ‘mierda, esto es demasiado dramático’. Al menos en el contexto de la línea que viene antes. Eso es lo que lo hace divertido para nosotros. Esas cosas exageradas que todos decimos en nuestros momentos oscuros pueden ser graciosas una vez que te has calmado un poco. No sé si alguien más piensa que es divertido, pero a veces tienes que reírte de ti mismo. Es la única forma de salir del abismo. Créeme».

Escucha ‘Hallways’ de PUP

Conciertos de PUP en España

27 de mayo – Madrid, ES @ Sala Mon

28 de mayo – Barcelona, ES @ Upload

29 de mayo – València, ES @ Loco Club

30 de mayo – San Sebastian, ES @ Dabadaba

Foto: Vanessa Heins