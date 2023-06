The Chills + PUP + Amor Líquido (Primavera en la Ciudad – Sala El Sol) Madrid 05/06/23

Son las once del lunes en el Sol de Madrid. Sobre el escenario The Chills frente a menos de cien espectadores anonadados. Suena “You’re inmortal” seguida de “Pink Frost”, y entre canción y canción solo se oye el ruido de los ventiladores de la sala, y un par de ingleses que hacen chistes y no dejan de llamar “kiwis” a Martin Phillipps y los suyos. El concierto está siendo todo lo sencillo que debe ser los perfecto. El sonido es impecable, el grupo está encantado de tocar por primera vez en Madrid y el público lleva volando desde la primera canción.

Y por lo que se puede leer en redes sociales, algo parecido pasa en las otras cuatro salas de Madrid que acogen los conciertos del Primavera en la Ciudad, la apabullante oferta urbana del Primavera Sound. Los efectos que puede tener sobre el tejido musical local los podemos discutir otro día comentando el nuevo libro de Nando Cruz, pero la carta de presentación del primer Primavera en Madrid es inabarcable, variada y tendente a lo excelente.

Mientras, The Chills siguen con su grandes éxitos y terminan con “Heavenly Pop Hit”, “Rolling Moon” y “I Love My Leather Jacket” explorando los límites de la belleza que puede alcanzar la música pop. Antes de los neozelandeses, Amor Líquido han presentado sus destacados mimbres; y PUP han reventado la sala ante un enfervorecido grupo de fans que han montado un pogo permanente desde la primera canción. Los canadienses, con una curiosa propuesta de punk melódico que pasa de Green Day a Eskorbuto en dos acordes han dado uno de los conciertos de su vida en medio de un mar de sudor y rabia juvenil. Y, efectivamente, solo es lunes.