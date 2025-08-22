Purity Ring estrena la evocadora ‘imanocean’

Purity Ring tendrán nuevo disco, el ya cuarto de su carrera y homónimo, el próximo 26 de septiembre. Conocidos desde hace tiempo por su fusión de imágenes de body horror y electrónica etérea, el dúo ahora cambia su enfoque de lo físico a lo fantástico, creando un álbum conceptual que sirve como banda sonora para un RPG imaginario.

Inspirado en juegos como Nier Automata y Final Fantasy X, el disco cuenta la historia de dos personajes desventurados —la encarnación de mj y Corin— en un viaje para construir un mundo más amable entre las ruinas de uno destruido.

Su nuevo sencillo es «imanocean», con la que viran hacia una nueva ensoñación donde las bandas sonoras de anime de otro mundo y el rock de los 90 coexisten con naturalidad. Baterías en vivo, guitarras y coros holográficos se fusionan en una canción que recuerda a R.E.M. componiendo para Studio Ghibli.

Como cuentan: «Nos lo pasamos genial tocando canciones en la playa y dejándonos llevar por la corriente. Esta canción es una dulce corriente de niebla que flota sobre el océano, una ola que se aleja de todo lo que hemos creado, pero que sigue siendo completamente nuestra. Hay un lugar en nosotros que queríamos que esta canción llenara y nos tomó varias iteraciones antes de encontrar esta, pero la satisfacción que nos produce nos recuerda el vago recuerdo de canciones de nuestro pasado. De todos los lugares donde hemos visto la puesta de sol, de todas las veces que nos dejamos llevar por la prisa. Un sueño brumoso de emoción que nos envuelve en un suave caos de agua en movimiento, la dicha y la satisfacción de saber que somos la misma cosa. Soy solo un cuerpo, reteniendo agua, generando calor».

Escucha ‘imanocean’ de Purity Ring