Premios MIN

Valeria Castro y Carlos Ares triunfan en los Premios MIN

El Gran Teatro de Córdoba acogía anoche la XVIII edición de los Premios de la Música Independiente, Premios MIN, organizados por la Unión Fonográfica Independiente (UFi).

Una cita de la que Valeria Castro y Carlos Ares salieron como grandes triunfadores. Castro ha sido reconocida con el Premio AIE a Mejor ArtistaPremio MIN 2026 a Mejor Álbum de Música de Raíz por El cuerpo después de todo Premio Radio 3 a Canción del Año por «Tiene que ser más fácil».

Por su parte con La boca del lobo, Ares se ha hecho con el Premio ONErpm a Álbum del Año Premio AGEDI a Mejor Álbum de Pop, además de llevarse el Premio INGRESSE a Mejor Directo por su actuación en la Plaza del Trigo del Sonorama Ribera.

Los otros Premios MIN

Quique González ha sido otro de los protagonistas de los Premios MIN 2026, al alzarse con los galardones a Mejor Álbum de Rock por 1973 y a Mejor Letra Original por “Terciopelo Azul”. En otras categorías destacadas, Sanguijuelas del Guadiana han sido reconocidos como Mejor Artista Emergente, mientras que el Premio del Público ha recaído en Incendio, de Brock Ansiolitiko, y el Premio MERLIN a Mejor Artista Internacional ha distinguido a la veterana banda británica Pulp.

El Premio de Honor Mario Pacheco ha sido otorgado a Ana Curra, figura clave de la movida madrileña y miembro de Parálisis Permanente, cuya trayectoria de más de cuatro décadas ha dejado una huella decisiva en la música española. En su discurso, aparte de reivindicar su presente y recordar a Mario Pachecho ha sido la única en denunciar las guerras y a quienes están destrozando el mundo.

El palmarés se completa con nombres como Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar (Flamenco), Lia Kali (Videoclip), Juicy Bae (Músicas Urbanas), GAZZI (Electrónica), Júlia Colom (Catalán), Merina Gris (Euskera), De Ninghures (Gallego), Baiuca e Izaro (Producción Musical), Rufus F. Firefly (Diseño Gráfico), Pablo Martín Caminero y David Carpio (Jazz) y Concerto 1700 (Clásica).

Fue una gala ágil y divertida, bien conducida por Tamara García y Masi Rodríguez, que sirvió como reivindicación de la industria independiente «una forma de creer en los proyectos, de acompañarlos, de darles tiempo y espacio para crecer incluso para llenar estadios sin renunciar a lo que uno es» como apuntó la presidenta de UFI María Pellicer. Echamos en falta, eso sí, la más mínima presencia de la prensa musical en la gala. Altavoz necesario para la expansión y visibilidad de la escena, pero obviados a la hora de argumentar cualquiera de los galardones.

Fotos Premios MIN: Daniel Vázquez y Adrián YR

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