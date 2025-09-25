Rata Negra – Hawai (Sonido Muchacho)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Rata Negra van directos al grano. No más de veinte minutos son suficientes para entregar un nuevo cancionero de vigorizantes e hipervitaminadas píldoras de pop de querencia punk que, de nuevo, radiografía a una sociedad un tanto esquizoide en donde la alienación laboral, el individualismo, y las pocas (o nulas) esperanzas de un futuro prometedor son los ejes temáticos.

De las cenizas de Juanita y Los Feos surgieron estos madrileños que ya llevan cuatro elepés contando con este centelleante Hawai (Sonido Muchacho, 2025), y además fichando con uno de los sello patrios que más han apostado por el rock de guitarras en los últimos años.

El sonido de Rata Negra es impetuoso y visceral, además de tener bhuen olfato para las melodías. La línea de guitarra de “Hawai” es un guiño a los The Smiths, y Violeta canta sobre la rutina laboral y el sueño de unas vacaciones remuneradas; el toque pantanoso en “Antonio” recuerda a los The Cramps y a los Pegamoides, y sobre este ritmo fibroso nos cuentan un episodio costumbrista de locura, mientras que en “Sobrepensando” la idea de la incapacidad de dejar la mente en blanco contrasta con “Mi Opinión”, en donde el sonido crispado de la banda pone banda sonora a la necesidad de expresarse y poner orden al runrún interior.

La crítica a la falsa moral de los que creen en algún Dios es el tema sobre el que se vertebra “Reza”, “Ojos Verdes” es una buena andanada de electricidad crepitante, aires sureños pespuntean “Puro Veneno”, unos Ramones producidos por Phil Spector parecen en “Si No Eres”, y ambientación tribal pespuntea “Peligro” que recuerda a los añorados The Pantano Boas.

