Ricardo Portman lanza un nuevo sencillo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El cantautor y multiinstrumentista Ricardo Portman acaba de publicar un nuevo sencillo titulado «Steph of fashion». Se trata del primer adelanto de su próximo álbum, cuya fecha de publicación aún está por concretar. «Steph of fashion» es una pieza que fusiona el blues rock con una atmósfera pasional en lo lírico, evocando la elegancia y el misterio de una mujer real que inspiró la historia detrás de la canción.

Con riffs envolventes, un groove marcado y una interpretación vocal cargada de intenciones, «Steph of fashion» mantiene la esencia clásica del blues rock (guitarras profundas, bajo cálido y percusión con alma) pero con una estética contemporánea que resalta la identidad artística de Ricardo Portman. El propio Portman se ha encargado de la producción de este nuevo sencillo, grabado el pasado mes de octubre en Cerdanyola del Vallès.

Sobre la canción, su autor comenta que «nació de una mirada, de una energía que no se puede fingir«. Explica Ricardo que «‘Steph of Fashion’ es mi homenaje a esa mezcla entre estilo, magnetismo y verdad emocional que puede tener una sola persona«.

A continuación puedes escuchar «Steph of fashion», el nuevo sencillo de Ricardo Portman.