Robert Forster tendrá nuevo disco en mayo

El que fuera parte importante de The Go-Betweens Robert Forster, anuncia el que será su nuevo disco, de título Strawberries, para el próximo 23 de mayo.

El sucesor de The Candle And The Flame (2023, Tapete Records) viene anticipado por la canción que le da título y que comparte con su esposa Karin Bäumler, quien también le acompaña en un entrañable vídeo que sirve como continuación a la anterior «Tender Years«.

Recordemos que el último álbum de Forster incluía algunas de sus obras más personales, como «She’s a Fighter», en la que profesaba su amor y admiración por Bäumler mientras ella se sometía a un tratamiento contra el cáncer,

Strawberries fue concebido para ser grabado en vivo, con muy pocas sobregrabaciones, en los estudios INGRID de Estocolmo. Peter Moren, de Peter, Björn and John se ha encargado de la producción.

Escucha ‘Strawberries’ de Robert Forster