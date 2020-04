Roger O’Donnell – 2 Ravens (Caroline/Music As Usual)

Roger O’Donnell lleva formando parte de The Cure desde 1987 y a pesar de que lo ha abandonado en algún periodo (entre los años 1991-1995 y posteriormente entre 2005 y 2011) continúa encargándose de sus teclados mejor que nadie lo haya hecho en los 40 años del grupo. Músico curtido desde principios de los 80, cuando formó parte de bandas como The Psychedelic Furs, Thompson Twins o Berlin, O’Donnell es uno de los teclistas más respetados de su generación que lleva dos décadas desarrollando su carrera en solitario.

Estos días llega a nuestras manos su nuevo trabajo en solitario, 2 Ravens, cuya versión física podrá conseguirse el próximo 24 de julio. El disco es un reflejo de la visión personal del mundo de Roger y la influencia que tiene sobre él la vida en la Inglaterra rural. Un álbum que fue escrito en diciembre de 2016 durante un periodo de soledad y reflexión después de un largo año de gira con The Cure, en el que recordemos dieron conciertos de 3 horas y tuvo paradas en Madrid, Bilbao y Barcelona.

Un disco que fue grabado durante cinco días en los Air Edel Studios de Londres con algunos de sus músicos favoritos: Alisa Liubarskaya, Miriam Wakeling, Aled Jones, Nadine Nagen y Daniel Gea y que vino anticipado por “An Old Train”, tema que cuenta con la voz de Jennifer Pague. Esta canción encapsula el tono del álbum gracias a la intensa voz de Pague y unas letras inquietas. Muchas de las canciones pivotan en torno a Pague, ya que 2 Ravens ha sido concebido, en parte, en colaboración con la vocalista y letrista de Vita And The Woolf.

Desde el primer instante se puede percibir una naturaleza austera y sombría que está presente en todas las composiciones, que en principio fueron pensadas para ser instrumentales, pero cuando Jennifer le envió una grabación de 90 segundos con su voz sobre una de las canciones del álbum, Roger quedó impresionado con su interpretación. Esto hizo repensar el concepto del conjunto al artista británico, que tomó la decisión de dejar en un segundo plano su omnipresente piano y el resto de instrumentos, encargándose así de crear marcos para las pinturas que son las voces de Jennifer. Unas voces que trabajan como un instrumento más y que tienen gran protagonismo en “Don’t Tell Me…”.

Un bonito disco, lleno de lirismo, violonchelos y bonitos pianos, que nos servirá como pequeño aperitivo hasta encontrarnos con las nuevas canciones de The Cure, en las que seguro que la presencia de Roger O’Donnell es significativa.

Escucha Roger O’Donnell – 2 Ravens