Rolling Blackouts Coastal Fever lanzan vídeo para ‘Cameo’

Rolling Blackouts Coastal Fever publicaron a principios de mes su segundo y esperado disco Sideways To New Italy a través de Sub Pop/Popstock!

El quinteto de Melbourne, liderados por los cantantes, compositores y guitarristas Tom Russo, Joe White y Fran Keaney, y con la sección rítmica a cargo del bajista Joe Russo y el batería Marcel Tussie, están de vuelta con la continuación de su álbum de debut, Hope Downs (2018).

Una de sus grandes canciones es “Cameo”, para la que Rolling Blackouts Coastal Fever estrenan videoclip a cargo de Nick Mckk: