The xx regresaron a los escenarios por todo lo alto

Y por fin volvimos a ver a The xx juntos sobre el escenario. Han pasado nada menos que nueve años desde que el grupo londinense editara I See You (2017) y desde entonces, sus tres miembros no han parado de trabajar.

No nos han faltado discos de Jamie xx que el pasado 2024 lanzó el interesante In Waves ni álbumes de de Oliver Sim que debutó con Hideous Bastard (Young / Popstock!), por no hablar del exitoso primer trabajo de Romy, Mid Air; pero el público añora la conjunción de los tres talentos.

Este fin de semana han llegado los primeros conciertos de The xx en ocho años y la México ha sido el destino elegido, como comenta Oliver: “El año pasado estábamos en mi casa, y pensábamos dónde queríamos tocar este primer show. Estábamos en la mesa de la cocina, y escribimos en un papel dónde queríamos regresar, y los tres escribimos lo mismo”.

Estas fueron las canciones del primer concierto de The xx

Crystalised

Say Something Loving

Islands

Angels

Fiction

I’ll Take Care of U (Gil Scott?Heron)

Shelter

VCR

Loud Places (Jamie xx)

GMT (Oliver Sim)

Enjoy Your Life (Romy)

Wanna (Jamie xx)

Waited All Night

On Hold

I Dare You

Intro

Bis:

Night Time

Sunset

Infinity