Rosalía gana el BRIT internacional e interpreta ‘Berghain’ con Björk

Rosalía sigue ampliando el impacto de LUX al alzarse con el BRIT award a la mejor artista internacional imponiéndose a Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr y Tyler, The Creator.

La catalana deslumbró en la gala celebrada anoche en Manchester con la interpretación, por primera vez, de su single «Berghain» junto a Björk. Fue una versión algo diferente, con un final electrónico que nos trasladó a la famosa sala berlinesa de la que toma su nombre.

Recordemos que su nuevo álbum debutó con 42,1 millones de reproducciones en Spotify en un solo día, siendo el estreno más reproducido por una artista hispanohablante en la plataforma, y superando ampliamente los registros iniciales de MOTOMAMI (2022).

El impacto comercial ha sido fulminante: debutó directamente en el número 1 de la lista Top 100 Álbumes en España, alcanzando el disco de platino desde el primer momento gracias a más de 40.000 unidades equivalentes, liderando además las ventas de vinilos. En paralelo, doce de sus canciones entraron en el Top 50 Global de Spotify, consolidando una recepción internacional sin precedentes. En EEUU ha alcanzado el número 4 del Billboard 200 convirtiéndose en la primera artista femenina española en la historia en ubicarse en el Top 10 del mencionado listado.

Disfruta de la actuación de Rosalía en los BRIT Awards

Próximos conciertos de Rosalía

Rosalía continúa con la promoción de su último disco, todo un éxito de crítica y público, y después de agotar en minutos sus fechas para el Movistar Arena los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril y en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril de 2026 para desesperación de sus fans.