Rosalía estrena el vídeo de ‘La Perla’

Rosalía continúa con la promoción de su último disco, todo un éxito de crítica y público, y después de agotar en minutos sus fechas para el Movistar Arena los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril y en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril de 2026 para desesperación de sus fans.

El lanzamiento de LUX del que dijimos: «la cuarta entrega de Rosalía es un desafío en tiempos de simplismo, scroll continuo y la dictadura del algoritmo. Todo un prodigio que rehúye la lógica del single o el hit, reclamando una escucha activa y una continuidad casi sinfónica. Su complejidad y esa manera de fundir lo barroco y la vanguardia, queda bastante lejos del artificio y la boutade y se acerca más al compromiso artístico», ha marcado un punto de inflexión en la trayectoria de Rosalía y en la música en español a nivel global.

Su nuevo álbum debutó con 42,1 millones de reproducciones en Spotify en un solo día, siendo el estreno más reproducido por una artista hispanohablante en la plataforma, y superando ampliamente los registros iniciales de MOTOMAMI (2022). El impacto comercial ha sido fulminante: debutó directamente en el número 1 de la lista Top 100 Álbumes en España, alcanzando el disco de platino desde el primer momento gracias a más de 40.000 unidades equivalentes, liderando además las ventas de vinilos.

En paralelo, doce de sus canciones entraron en el Top 50 Global de Spotify, consolidando una recepción internacional sin precedentes. En EEUU ha alcanzado el número 4 del Billboard 200 convirtiéndose en la primera artista femenina española en la historia en ubicarse en el Top 10 del mencionado listado.

Ahora llega el videoclip de «La Perla», que sigue al de «Berghain» dirigido por Canada. En esta ocasión el responsable ha sido

Disfruta el vídeo de ‘La Perla’ de Rosalía