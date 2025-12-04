Rosalía anuncia las fechas de presentación de LUX en Madrid y Barcelona

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Después de días de rumores, al fin conocemos las fechas oficiales para los conciertos de Rosalía presentando LUX en nuestro país, que tienen Madrid y Barcelona como ciudades elegidas.

El LUX TOUR 2026 pasará por el el Movistar Arena los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril y en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Un álbum de récords

El lanzamiento de LUX ha marcado un punto de inflexión en la trayectoria de Rosalía y en la música en español a nivel global. Su nuevo álbum debutó con 42,1 millones de reproducciones en Spotify en un solo día, siendo el estreno más reproducido por una artista hispanohablante en la plataforma, y superando ampliamente los registros iniciales de MOTOMAMI (2022).

El impacto comercial ha sido fulminante: debutó directamente en el número 1 de la lista Top 100 Álbumes en España, alcanzando el disco de platino desde el primer momento gracias a más de 40.000 unidades equivalentes, liderando además las ventas de vinilos. En paralelo, doce de sus canciones entraron en el Top 50 Global de Spotify, consolidando una recepción internacional sin precedentes. En EEUU ha alcanzado el número 4 del Billboard 200 convirtiéndose en la primera artista femenina española en la historia en ubicarse en el Top 10 del mencionado listado.

A esta hegemonía se suma el dominio absoluto en el mercado español de singles: Rosalía llega al número 1 de la lista Top 100 Canciones con «La perla», su colaboración con Yahritza y Su Esencia, y sitúa los 15 temas de la edición digital de LUX entre los 17 primeros puestos, con nueve cortes en el top 10 y un pleno absoluto en el top 4. El podio lo completan «Reliquia», en segunda posición, y «Berghain», junto a Björk e Yves Tumor, en tercera. Asimismo, las primeras estimaciones sitúan los ingresos del álbum en entre 130.000 y 185.000 euros en su primer día, reflejo del impacto masivo que ha generado su llegada.

Entradas para Rosalía

Las entradas para los conciertos del 30 de marzo (Madrid), 1 de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona) saldrán a la venta el jueves 11 de diciembre a las 10h en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés mientras que las entradas para los conciertos del 3 de abril (Madrid), 4 de abril (Madrid), 17 de abril (Barcelona) y 18 de abril (Barcelona) estarán disponibles a partir del jueves 11 de diciembre a las 11h en los mismos puntos de venta.