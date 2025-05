Se acerca a España la interesantísima gira de Been Stellar

El pasado año tuvimos una gratísima sorpresa con el que fue segundo largo de Been Stellar, Scream from New York, NY. (24). La banda afincada en La Gran Manzana engrandecía exponencialmente su propuesta con respecto a su prácticamente desconocido debut de 2017 y era capaz de facturar un disco que rompía las fronteras entre el reviva post-punk y la mítica escena de bandas que se ha ido regenerando generación tras generación en Nueva York.

Una de las propuestas más sólidas del rock alternativo actual que hará parada en el próximo Primavera Sound de Barcelona y añadirá otra fecha en sala para Madrid,

Las fechas son las siguientes:

Madrid, Sal Nazca, Miércoles 4 de junio. (Entradas aquí)

Primavera Sound Barcelona, jueves 5 de junio.