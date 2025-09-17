Se acerca el nuevo disco de Srta. Trueno Negro

Srta. Trueno Negro está de vuelta con el que será su tercer disco, El sonido de la felicidad, previsto para el 26 de septiembre. La argentina Natalia Drago, de quien te empezamos a hablar a principios de 2017, presenta su último adelanto, «La Cura», que llega después de «Volver a comprar».

En “La cura”, Natalia pasa revista a lo que la vida ofrece —y a lo que no la llevaría jamás a perder la cabeza—, construyendo un relato que se mueve entre la crudeza del realismo sucio y la fragilidad de la soledad autoimpuesta. Todo ello envuelto en un ritmo galopante que evoca un Nueva York eterno en el imaginario indie, con guitarras que no dan tregua y que marcan el tono de lo que será un disco pensado para escucharse en vinilo, con toda su calidez analógica. Un single que abre el álbum y que llega cargado de guitarras distorsionadas y ese aire entre el spoken word y la confesión íntima que caracteriza a la artista.

El sonido de la felicidad promete ser la síntesis perfecta del universo de Srta. Trueno Negro: canciones grabadas en vivo, con ese fraseo asincopado y la voz oscura de Drago alternando entre recitado y melodía, arropada por coros barítonos y la complicidad de sus músicos. Un viaje entre neones nocturnos, resacas luminosas y desencantos que duelen pero también seducen.

Además, este nuevo trabajo viene con dos avales de peso: producción a cargo de Sr. Chinarro y la colaboración de su mentor en España J, de Los Planetas.

Escucha ‘La Cura’ de Srta. Trueno Negro