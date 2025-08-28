Tigre y Diamante invitan a Srta. Trueno Negro a su ‘Amanecer en la playa’

Tigre y Diamante se han juntado con Srta. Trueno Negro para dar vida a “Amanecer en la playa”, un tema que demuestra que todavía se pueden hacer canciones con alma en tiempos de música rápida y olvidable.

Con un aire veraniego y nostálgico, el single mezcla indie pop y sonidos lo-fi en una producción sencilla pero cuidada, con guitarras suaves y voces que se cruzan como si fueran olas rompiendo en la orilla.

La canción transmite esa sensación de libertad y melancolía que tienen los finales de verano, cuando todo parece ligero pero al mismo tiempo deja un nudo en la garganta. Es un tema que no necesita muchas palabras: envuelve, emociona y deja un poso que dura más allá de la primera escucha.

La banda asturiana confirma que sigue en plena forma, explorando nuevos caminos sin perder su sello personal.

Escucha ‘Amanecer en la playa’ de Tigre y Diamante& Srta. Trueno Negro