Se acerca la nueva edición de Afro Blue

El Festival Afro Blue, que se celebró por primera vez el año pasado en Segovia, anunció hace unas semanas la programación su segunda edición. Esta tendrá lugar el 9 y el 10 de junio en los jardines de Los Zuloaga de la ciudad castellano leonesa, y traerá a algunos de los nombres más emblemáticos del panorama musical de raíz afroamericana.

El público del evento es variado y familiar, por lo que las actuaciones tendrán lugar en la franja que va desde las 18h hasta la 1:00am. En esta apuesta del Afro Blue por la inclusión destacan también la gratuidad para menores de 16 años y la tarifa reducida para los jóvenes de 17 a 24 años.

El festival ha anunciado la distribución de las actuaciones por días:

. Serán aproximadamente media decena de nombres en cada una de las jornadas. La del viernes estará encabezada por The Main Squeeze y The Buttshakers, mientras que el sábado los principales nombres serán Fantastic Negrito e Ida Nielsen & The Funkbots.

Entradas y abonos para Afro Blue 2023

Ya están la venta de entradas de día: éstas podrán adquirirse a partir de 35 euros más gastos, y de 15 euros más gastos con abono joven. Asimismo, el abono del festival se adquiere por 60 euros + gastos (30 con abono joven).