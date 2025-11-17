Lo último:
The Belair Lip Bombs
Se acerca la visita de The Belair Lip Bombs

Fernando Del Río

La banda australiana The Belair Lip Bombs aterriza por primera vez en España con una minigira de dos fechas organizadas por Primavera Tours. El cuarteto de Melbourne, uno de los nombres más prometedores del nuevo rock alternativo aussie con claro ADN de garage punk, presentará en directo algún adelanto de su próximo trabajo tras el aclamado Lush Life (2023).

Después de un par de años cosechando seguidores por su mezcla entre melodías brillantes y fuzz al once, el grupo liderado por Maisie Everett llega con la energía de quien pisa territorio nuevo. Su directo, contagioso, bebe tanto del pop más inmediato como las bandas más ruidosas del indie australiano, con referencias que van desde Rolling Blackouts C.F. hasta sus amigos The Beths o Camp Cope.

La visita, auspiciada por Primavera Tours, solo tendrá dos fechas en salas muy pequeñas, lo que será propicio para disfrutar de ellos en su versión más cercana.

Las fechas son estas

18 de noviembre de 2025 – Madrid, El Sótano
19 de noviembre de 2025 – Barcelona, LAUT

Entradas aquí

