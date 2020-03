Se cierra el cartel de BBK Music Legends Festival 2020

BBK Music Legends Festival anuncia el cierre del cartel de esta quinta edición con la confirmación de North Mississippi Allstars, Maika Makovski, Anari y Brand New Sinclairs, que se suman a los ya anunciados Eric Burdon & The Animals, Supertramp’s Roger Hodgson, Lucinda Williams, The Jayhawks, Joanna Connor y Mikel Renteria & The Walk on Project Band.

El festival patrocinado por BBK y organizado por Dekker Events, se celebrará los días 5 y 6 de junio de 2020 en el Centro Ola BBK de Sondika-Bilbao.

Las entradas para BBK Music Legends Festival están a la venta en su web.