Sessa – Pequena Vertigem de Amor (Mexican Summer)

La paternidad de Sergio Sayeg, conocido artísticamente como Sessa, le ha hecho reconfigurar su día a día. El nacimiento de su retoño Bem, en palabras del propio Sayeg hizo que ya la música no fuera el centro de su vida, así que este excelente tercer disco del de Sao Paulo, Pequena Vertigem de Amor (Mexican Summer, 2025) nace de las reflexiones de ser padre, y cómo cambia tu forma de experimentar tu propia vida.

Otra novedad importante en el álbum es la abundante instrumentación nueva que se puede oír, y en donde la guitarra acústica era el elemento central de sus anteriores trabajos (el mismo autor se sincera comentando que llegó a quedarse sin ideas para aplicar a ese instrumento), en este se centra en una mayor presencia de la sección percusiva y gloriosos arreglos de cuerda, del piano y de sintetizadores, así como guitarra con wah-wah y cajas de ritmos. Todo ello incide en una paleta de sonidos mucho más abierta, en donde podemos encontrar retazos de funky y soul estilizados, juegos vocales sinuosos, y ambientaciones nocturnas.

De todo esto nacen canciones de esbelta belleza como la inicial “Pequeña Vertigem” que es como cruzar a Erasmo Carlos con Marvin Gaye, y unos coros femeninos que parecen salidos de alguna banda sonora de soft porn. Una delicia que continua con otros ejemplos de estilizado trazo como en la más rítmica “Nome De Deus” con el piano de Marcelo Maita, en donde se cuelan aromas jazzísticos que recuerdan a la suave psicodelia de Tim Maia en su dupla de discos bajo el título de Racional. “Dodói” es pop espoleado por la guitarra de Sessa, el bajo musculoso de Marcelo Cabral, y arreglos de cuerda que acolchan una oda a la paternidad en donde Roy Ayers y su influencia es más que apreciable..

La instrumental “Roupa Dos Mortos” sirve de puente para adentrarnos en la lujuriosa “Bicho Lento” que es funky con flauta y un wah wah que nos predispone a recordar a Shuggie Otis, y en “Vale A Pena” evocamos a Erasmo Carlos, y de nuevo nos introduce en terrenos de voluptuosidad extrema. La bossa nova si se juntara con notas de yacht rock podría sonar como “Planta Santa”, el Otis de Inspiration Information parece exorcizado en “Gestos Naturais”, mientras que en “Revolução Interior” las cuerdas sobrevuelan en una melodía no apta para glucémicos, pero llena de sentido y sensibilidad.

