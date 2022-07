She Wants Revenge nos visitan en su gira de reunión

She Wants Revenge se separaban en 2020. La banda californiana emergió en 2006 como una de las formaciones de postpunk y darkwave de nuevo cuño muy en la línea de los sonidos facturados a finales de los 70 y principios de los 80 por formaciones como The Sound, Joy Division, The Cure, Bauhaus y muchos otros. Su irrupción con canciones como «These Things» o «Tear You Apart», les impulsó como una nueva sensación de este tipo de sonidos, junto a compatriotas como Black Rebel Motorcycle Club o Interpol.

Durante esos quince años, She Wants Revenge publicaron tres álbumes, She Wants Revenge (2006), This Is Forever (2007) y Valleyheart (2011), además de varios EPs. Ahora vuelven con una nueva gira que han bautizado como Dissapear Tour.

Según comenta Justin Warfield: “Cuando comencé a ir a conciertos de nuevo, simplemente me dio subidón. Estar sin música en vivo durante tanto tiempo durante la pandemia fue devastador no solo como fanático, sino también como músico. Cuando finalmente fue seguro como para quitarse la mascarilla y tocar con amigos en una sala de ensayo, fue increíble, pero aún así no era lo mismo que disfrutar de la energía de un espectáculo real”.

Estas son las fechas de She Wants Revenge en España:

10 de septiembre – Barcelona – Razzmatazz 2

11 de septiembre – Madrid – Nazca

+ Info & Tickets: www.eclipsegroup.es