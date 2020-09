Llega Sónar+D CCCB 2020 en formato virtual y presencial

Estos 18 y 19 de septiembre, Sónar llega con un formato nuevo, a través de más canales que nunca. Por un lado como plataforma audiovisual y digital, con toda su programación desde la web en dos canales de streaming gratuito y en contenidos exclusivos on demand. Además, tomará durante ambos días el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) con actividades presenciales en vivo, con aforos limitados.

La programación en directo vía streaming tendrá lugar el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, entre las 10:30h de la mañana y las 02:00h de la madrugada a través de www.sonar.es y www.sonarplusd.com. Las actividades presenciales en el CCCB se celebrarán los dos días entre las 10:30h de la mañana y las 00:00h de la noche, mientras que las sesiones de DJ desde la Torre d’Alta Mar podrán seguirse únicamente online de 12:00h del mediodía hasta la medianoche.

Los contenidos de vídeo bajo demanda estarán disponibles de forma ininterrumpida desde el inicio del festival, el viernes a las 10:30h de la mañana, y hasta su cierre el sábado noche a las 02:00h.

Un total de 140 artistas y ponentes participan en más de 70 actividades entre conciertos, debates, Dj sets, workshops, exposiciones y nuevos formatos como vídeo cápsulas producidas expresamente para el festival por numerosos artistas.

Sónar+D CCCB propone atender principalmente las necesidades e inquietudes de las comunidades locales, así como destacar las mejores ideas para el presente y el futuro inmediatos. El programa se ofrece como una ventana excepcional para mostrar el talento artístico, científico y tecnológico de Barcelona y de Cataluña. Más de 44 artistas locales protagonizan el grueso de la programación artística y 32 profesionales y expertos de la ciudad y el paíslideran los debates, conferencias y presentaciones de proyectos.

Los dos días, desde la Torre d’Alta Mar -con vistas panorámicas de la ciudad de Barcelona-, habrá una selección de los DJ’s más excitantes de la escena local. La programación, en asociación con dublab BCN, contará con People You May Know, BB Cream, Rumbler, Shelly, Bill Baggins, Cat Gabal, MBODJ, C.E.E. Shepherds, nueen, Anti-Drone Squad, Daniel 2000, Dani Blue, Troya Modet e Ivy Barkakati.

El programa de conferencias, debates y presentaciones girará alrededor de 5 ejes temáticos: el tema principal será la ciencia y su enfoque transdisciplinar en los campos de la bioacústica, la neurociencia, el biohacking y el cambio climático. Los otros cuatro ejes se centran en la robótica y su interacción con entes vivos, los avances en tecnología inmersiva e hiperrealidad, la inteligencia artificial y su papel en las economías de la creatividad y, como siempre en Sónar, los nuevos interfaces y herramientas para la creación musical y audiovisual.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y la Torre d’Alta Mar son las sedes y platós principales de los dos canales de streaming de Sónar+D CCCB. A ellos se suman otros espacios de la ciudad como el centro de artes digitales IDEAL, los estudios de betevé, el Centre d’Art Santa Mònica o Torre Barrina -en L’Hospitalet de Llobregat-, además de ocho estaciones de la red de metro y de numerosas piezas artísticas grabadas en espacios de ciudades como Londres, Berlín, Madrid, Quito o Tokio.

Cerca de 40 entidades del ámbito cultural, educativo y científico se unen al programa con la participación de más de 50 ponentes y la presentación de diversos proyectos, como el programa UPC Arts de la Universitat Politècnica de Catalunya, IDIBELL (Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge), Eina/Idea, Hangar, IED(Instituto Europeo de Diseño, el Máster de Arte Sonoro de la Universitat de Barcelona, el programa S+T+ARTS (STARTS) de la Unión Europea, el festival Ars Electronica o Factory Berlin. Además de decenas de representantes de empresas de innovación tecnológica e industrias creativas de la ciudad como Broomx, Futura Space, Antiloop, Sonosuite, Glassworks o Protopixel, entre otras.

Sónar+D CCCB 2020 es una iniciativa de Advanced Music y CCCB con la colaboración de betevé, el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona y el programa Creative Europe de la Unión Europea, We Are Europe e Impost Turístic. En asociación con dublab BCN, Mixcloud, IDEAL y Torre d’Alta Mar. Entidades colaboradoras: Institut Ramon Llull, Catalan Arts Music, la marca de internacionalización del ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals),Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, Radio 3, Fundació Banc Sabadell y TMB.

Las inscripciones previas, para disfrutar tanto de las actividades virtuales como presenciales, podrán realizarse a través de www.sonarplusd.com a partir del lunes 14 de septiembre a las 10:00h de la mañana.