Sonorama Ribera 2026 anuncia su cartel completo

Sonorama Ribera vuelve del 5 al 9 de agosto de 2026 a la localidad burgalesa de Aranda del Duero, y lo hace con novedades. La primera, es que limitará los abonos del festival a 20.000 y la segunda y más importante, es que ha dado a conocer su cartel completo.

Serán 150 artistas los que actuarán en los escenarios urbanos —incluida la icónica Plaza del Trigo— y en el recinto principal. Su cartel combina referentes de la música española con voces emergentes y proyectos internacionales.

El plantel nacional más completo

Nombres como Leiva, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Crystal Fighters, Iván Ferreiro, Valeria Castro o La M.O.D.A. conviven con artistas en plena ebullición como Rusowsky, Niña Polaca, Vera Fauna, Colectivo da Silva, Marlena, Oslo Ovnies o Tiburona.

También se suman propuestas que conectan con nuevas escenas, como Sofía Gabanna, Samuraï o Chiquita Movida, así como figuras esenciales del espíritu Sonorama —El Mato a un Policia Motorizado, Karavana, Ortiga o Sexy Zebras— junto a voces urbanas como Dollar Selmouni, RVFV o Lapili.

La experiencia del festival se completa con la energía del propio Aranda de Duero: conciertos matinales, actuaciones sorpresa, gastronomía local y la atmósfera que cada edición convierte la ciudad en punto de encuentro para miles de melómanos.

Toma nota del cartel de Sonorama Ribera

La salida a la venta será el viernes 5 de diciembre a las 12:00 h. Los primeros bonos generales saldrán a 78€ + GG y los VIP a 130€ + GG. Estarán disponibles en este enlace.

El festival dispondrá de zona de acampada y estará ubicada en el Parque del General Gutiérrez, con mejoras en su espacio y un precio de 22€ + GGpara todos los días del evento.