Sparks avanzan su nuevo disco con ‘Do Things My Own Way’

Sparks continúan con una actividad constante y en los próximos meses lanzarán su nuevo y vigésimo octavo disco, MAD!, que editarán en su nuevo sello, Transgressive Records.

Los hermanos Ron y Russell Mael, dan continuidad a The Girl Is Crying In Her Latte (2023 Island / Universal) con una entrega de la que podemos escuchar ya su primer adelanto «Do Things My Own Way», un tema fusiona elementos de indie rock, pop experimental, synth-pop y algo de new wave, lo que le da un sonido contemporáneo pero también nostálgico, combinando la electrónica con estructuras melódicas que desafían las convenciones del pop.

Respecto a la letra, “Do Things My Own Way” se muestra como una especie de manifiesto personal y una celebración del libre albedrío. La canción parece abrazar la idea de tomar decisiones basadas en el propio deseo, sin seguir el camino fácil o convencional que otros podrían dictar. Es una canción que habla sobre la importancia de elegir, sin preocuparse por las presiones externas o las críticas. La banda nunca ha sido conformista, y esta canción parece ser un reflejo de esa filosofía: hacer las cosas a su manera y sin pedir disculpas.

Como dicen: «Nuestro mantra desde 1972, amplificado en 2025». La canción llega acompañada de un vídeo a cargo de Ambar Navarro que se acaba de estrenar.

Escucha ‘Do Things My Own Way’ de Sparks