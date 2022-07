Stereolab anuncian cinco fechas en nuestro país

Stereolab nos visitan. La banda de Lætitia Sadier y Tim Gane regresan a nuestro país para presentar un nuevo volumen de la serie Switched On, cuyo quinto volumen aparecerá el próximo 2 de septiembre bajo el título Pulse of the Early Brain y se anuncia como el más conciso hasta la fecha, con sencillos, caras B, colaboraciones, sesiones de radio y otras rarezas que aún no han aparecido en esta serie.

Pulse of the Early Brain estará disponible como una colección de vinilos de 3xLP, con un vinilo de color y una funda impresa en Mirriboard. También estará disponible en 2xCD y plataformas de streaming.

Con el anuncio del disco llega una gira de los británicos que les permitirá repasar tanto sus hits como sus perlas ocultas el 6 de noviembre en Madrid (La Riviera) y el 7 de noviembre en Barcelona (Sala Apolo), dentro de una gira española que en otoño también les llevará a San Sebastián (30 de octubre), Valencia (31 de octubre) y Sevilla (1 de noviembre). Una nueva oportunidad imperdible para asistir a la clase magistral de los mejores profesores que ha tenido el pop.

Toma nota de las fechas de Stereolab

30 DE OCTUBRE – SAN SEBASTIÁN – DABADABA

31 DE OCTUBRE – VALENCIA – SALA MOON

1 DE NOVIEMBRE – SEVILLA – SALA X

6 DE NOVIEMBRE – MADRID – LA RIVIERA

7 DE NOVIEMBRE – BARCELONA – SALA APOLO

Las entradas ya están a la venta.

Como anticipo del disco han compartido “Robot Riot”, que fue escrita para una escultura realizada por el colaborador de la banda en el Music for the Amorphous Body Study Center de 1995, Charles Long.

Escucha ‘Robot Riot’ de Stereolab