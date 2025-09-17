Sterolab estrenan dos canciones inéditas
Stereolab está de regreso con el muy recomendable Instant Holograms On Metal Film (Duophonic Ultra High Frequency Disks/Warp). El grupo británico-francés recupera el pulso más allá de sus últimas giras y vuelve con un álbum que mantiene el tono retro-futurista, entre sintetizadores y pulsos motorik, renovando su influencia sin apartarse de su compromiso político.
Un trabajo que como comentamos en su reseña: «el pop viniendo de estas luminarias siempre puede ser imprevisible: multidimensional, repleto de capas de sonido yuxtapuestas, y narrativa de combate».
Ahora le dan continuación con dos canciones nuevas, «Fed Up With Your Job» y “Constant and Uniform Movement Unknown”. Un doble sencillo, ya disponible y con una edición limitada de 3000 copias en un co-lanzamiento entre Warp y Duophonic UHF Disks, sello de la propia banda .
Escucha ‘Fed Up With Your Job’ y ‘Constant and Uniform Movement Unknown’ de Sterolab